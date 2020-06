CASTROVILLI, Commisso fa di tutto per lo stadio

Gaetano Castrovilli è stato intervistato da Il Brivido Sportivo e ha parlato di Rocco Commisso, con cui confessa di avere un legame speciale: "Io ed i miei compagni lo viviamo in maniera speciale, è come se fosse un capofamiglia. C’è sempre quando ci sono dei problemi da risolvere. A chi somiglia della squadra attuale? A Pezzella, perché German ci mette sempre la faccia e onora la fascia che indossa. Incarna i valori di un vero capitano, proprio come Commisso”.

Sugli investimenti del presidente dice: “Il centro sportivo è fondamentale, ma il presidente ha anche messo in piedi una squadra competitiva e sta facendo di tutto per costruire un nuovo stadio. La campagna acquisti invernale testimonia la sua serietà e la sue ambizioni. Le parole di Commisso sulla numero 10? Un’emozione incredibile e inaspettata, è stato un bellissimo attestato di stima. Ora sta a me dimostrare di meritarla. Un regalo per lui? So quanto soffre quando le cose non vanno bene, per questo vorremmo regalargli prima possibile delle soddisfazioni. Magari qualcuna che possa essere messa in bacheca”.