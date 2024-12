CASADEI, Serie A sempre più vicina: ci sono anche i viola

Fonte: TMW

In Serie A non lo abbiamo ancora mai visto all'opera, ma su Cesare Casadei c'è più o meno da sempre una certa curiosità e attenzione.

Dopo questo mercato di gennaio però potrebbe arrivare il momento buono per vedere Casadei giocare in Serie A.

Ci pensa il Monza, per esempio, che tramite Galliani si è mosso in anticipo di settimane nel tentativo di anticipare le altre papabili pretendenti. Basterà? Forse no, considerando che la lista si ingrossa col passare dei minuti, neanche dei giorni. Dopo poco si sono infatti aggiunte Genoa e Como, per esempio, e occhio anche alla Fiorentina che lo seguiva già dall'estate, o alla Lazio. C'è chi sussurra che anche il Torino lo avrebbe messo nel mirino e stia lavorando sotto traccia per prenderlo e regalargli la vetrina del debutto in Serie A. Voci di corridoio sul Milan, almeno per il momento, non trovano invece conferme.