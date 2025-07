Carrarese, il portiere Bleve: "Stasera contro la Fiorentina sarà partita vera"

Il portiere della Carrarese Marco Bleve, in un'intervista a TMW, ha parlato dell'amichevole di stasera contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Nei giorni scorsi abbiamo provato quello che vorremmo provare a mettere in campo, è vero che è calcio estivo ma affrontiamo una squadra che ha nomi che parlano per loro: non solo militano in Serie A, ma anche nei piani alti della categoria. Sarà sicuramente un buon test che ci dirà a che livello siamo, cercheremo di mettere in difficoltà l'avversario, tanto ci saranno modo e tempo di recuperare eventuali errori.

È un impegno che ci fa alzare il livello del ritiro, ci porta allo step successivo, anche perché poi domenica affronteremo anche il Lecce, gare che ci portano nell'ottica del campionato: contro la Fiorentina sarà partita vera, il livello dell'attenzione dovrà essere alto perché non vogliamo fare brutta figura, dovremmo competere come fosse appunto una partita ufficiale. Arriveremo al 18 agosto, gara di Coppa Italia contro l'Udinese, con un livello buono".