CARNEVALI, Volevamo trattenere Thorstvedt. Berardi...

“Berardi? Dovrebbe tornare a fine ottobre”. L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così ai microfoni di Radio 24 facendo il punto sul rientro del capitano, nonché stella, dei neroverdi dopo l’infortunio subito nella scorsa stagione: “Ovviamente diciamo fine mese, ma dobbiamo capire come starà, il recupero sta andando bene e stiamo alla finestra. Poi a novembre e dicembre, quando si parlerà di mercato, faremo le nostre valutazioni, ma lui è il nostro campione e vorremmo tenerlo per sempre. Dovremo però vedere se ci saranno le condizioni, quali saranno le sue volontà, è sempre un bel intrigo".

Spazio poi all’avvio della stagione neroverde: “Sappiamo che il nostro è un percorso difficile e complicato fin dall’inizio, avevamo un gruppo di calciatori che sapevamo non sarebbero rimasti, ma volevamo trattenerne tre come Doig, Thorstvedt e Laurienté e siamo riusciti a farlo nonostante le richieste da club stranieri e abbiamo aggiunto anche vari giovani, ricordiamo che l'anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto e poi quest'anno la Supercoppa, sapendo che la B è complicata e difficile, è un campionato che noi conosciamo poco. - prosegue Carnevali come riporta Sassuolonews.net - È arrivato Grosso e sono fiducioso perché è un ottimo allenatore sul campo che potrà aiutare in questo nostro cammino. Non sarà facile, ma vogliamo risalire al più presto”.