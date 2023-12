CARNEVALI, Berardi-Juve? Al momento non c'è nulla

FirenzeViola.it

A margine del Gran Galà del Calcio, l'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW, rispondendo ad alcune domande anche sul mercato. Queste le sue parole:

Di mercato cosa c'è da aspettarsi con la Juve?

"Assolutamente, nulla".

Neanche per quanto riguarda Berardi?

"Neanche Berardi, è l'unico giocatore per il quale c'è stato qualche interessamento in estate, ma al momento non c'è nulla".