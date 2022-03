CARNASCIALI, Nessun esterno viola è finalizzatore

Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina degli anni ’90, ha commentato il momento della squadra viola, con particolare riferimento alla situazione degli esterni e dei terzini: “Gli esterni sono tutti bravi, con caratteristiche diverse ma nessuno di loro è un finalizzatore. Con Vlahovic non c’era questo problema, perchè a far gol ci pensava lui, ma ora serve cambiare marcia: io ancora ho negli occhi l’occasione di Ikoné contro la Juventus. Negli ultimi 10 metri bisogna essere lucidi, non si possono sprecare chances come quella. I terzini viola? Ci sono tanti allenatori che amano gli esterni a piedi invertito, ma durante la partita se parti così puoi cambiare pozione per arrivare sul fondo e crossare: a me piace avere l’esterno a piede invertito, che ha la possibilità di calciare.”