CARESSA, De Gea dà respiro internazionale. Kean...

FirenzeViola.it

Nel proprio canale YouTube Fabio Caressa ha fatto la propria top 11 di giornata inserendo David De Gea e commentando la vittoria della Fiorentina sul Milan: "De Gea non è sempre stato un portiere esente da errori. Spesso in carriera, anche in partite importanti, ha commesso sbagli. Tuttavia è un portiere che da respiro internazionale alla squadra. Col Milan ha parato benissimo, in particolare il secondo rigore.

La Fiorentina ha giocato finora la miglior partita della stagione, non solo perché ha battuto il Milan, ma anche perché ha messo in pratica quello che vuole Palladino: un gioco spumeggiante e divertente. Gudmundsson può essere decisivo per tutta la stagione e mi è piaciuto anche Kean che, nonostante il rigore sbagliato e quello causato, ha trascinato la squadra. Sta giocando con grande intensità, un'intensità che finora gli era quasi sconosciuta a causa dello scarso minutaggio che ha sempre avuto. Alla Fiorentina sente il peso della responsabilità e gli sta facendo benissimo".