CAPOZUCCA, Chiesa? Juve o Inter. Altrimenti...

Il dirigente sportivo Stefano Capozucca è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, parlando anche del futuro di Federico Chiesa. Queste le sue dichiarazioni: "Inizialmente ero convinto che fosse sicuro di partire, o Inter o Juventus. Poi le dichiarazioni di casa Fiorentina sono state un po' contraddittorie, si diceva di voler blindare questo giocatore per far crescere la squadra. La squadra gradino dopo gradino così poteva pure lottare per la zona Champions o Europa League, ma dalle ultime dichiarazioni si capisce che potrebbe essere ceduto. In Italia secondo me possono prenderlo soltanto Juventus e Inter. Questi ultimi poi con un 3-5-2 fanno fatica a prenderlo".