CAPELLO, Per aiutare Vlahovic servono gli esterni. Su Chiesa...

Fabio Capello, ex allenatore di Roma e Milan, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha avuto modo di parlare di due ex viola come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic:

"Thiago Motta ha rinunciato a Chiesa; ha puntato sui giovani che aveva allenato nel precampionato e ha già fatto vedere attenzione tattica".

Su Vlahovic:

"Per sfruttare di più le doti di Vlahovic serve qualcosa di più sugli esterni. Dunque che si alzi anche chi domenica era seduto in panchina: Conceiçao, Nico Gonzalez".