CAPASSO, Ufficiale il passaggio dai viola al Sorrento

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Ciro Capasso è un nuovo giocatore del Sorrento. A renderlo noto è la stessa società campana tramite i propri profili social. L'esterno lascia così la Fiorentina in prestito, dopo l'ultimo anno in Primavera, e si prepara ad una nuova avventura in Serie C:

Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato, in prestito dalla Fiorentina le prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Capasso per la stagione 2023/2024. Capasso, nato a Napoli il 29 gennaio 2003, è cresciuto calcisticamente nell’Oratorio Don Guanella ed è transitato dalla Spal prima di approdare nella Primavera della formazione viola, con la quale ha messo insieme 51 apparizioni e 9 reti (lo scorso anno 22 presenze e 5 gol in Primavera 1. Capasso ha già raggiunto Roccaporena per mettersi a disposizione di mister Maiuri. Intanto, il test match con il Cascia (I Categoria) di oggi pomeriggio si è chiuso 10-1 per il Sorrento con la tripletta di Badje, le reti di Martignago, Petito, Vitale, Scala e del giovane Ottieri e la doppietta di Kone, attaccante in prova ex Viterbese.