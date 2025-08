Lookman non si presenta all'allenamento: braccio di ferro con l'Atalanta

Si inasprisce il rapporto tra l'attaccante Ademola Lookman e l'Atalanta che si arricchisce di un nuovo capitolo: il giocatore non si è infatti presentato a Zingonia per la ripresa degli allenamenti. Dopo il no dell'Atalanta di venerdì alla proposta da 42 milioni di euro più 3 di bonus presentata dall'Inter, ieri c'è stata la risposta social di Lookman mentre oggi è arrivata la controrisposta di Luca Percassi a margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello.

Infine, come detto, il nigeriano non è arrivato al centro sportivo e non ci sarebberi motivazioni riconducibili alle sue condizioni fisiche. Si presuppone dunque che Lookman voglia andare allo scontro con la società, per affermare ancora una volta la sua volontà di andare all'Inter.