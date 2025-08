Lo United annuncia: "Venduti 50mila biglietti per l'amichevole con la Fiorentina"

Grande entusiasmo per l'amichevole del prossimo 9 agosto che vedrà il Manchester United accogliere a Old Trafford la Fiorentina per uno degli ultimi impegni prima dell'inizio ufficiale della stagione. Come ha comunicato il club inglese sui propri account ufficiali, sono stati già venduti 50mila biglietti per l'amichevole internazionale e restano ancora disponibili dei tagliandi. "I tifosi che avranno la fortuna di essere presenti potranno assistere ai primi minuti di Matheus Cunha e Bryan Mbeumo all'Old Trafford come giocatori dello United - ha sottolineato lo United. I volti nuovi non saranno gli unici all'ordine del giorno al Teatro dei Sogni, poiché il club italiano porterà con sé un rinomato ex red devil: David De Gea.

Il portiere spagnolo ha trascorso 12 anni con il club, conquistando Premier League, Europa League, Emirates FA Cup e Coppa di Lega, e tornerà per la prima volta come giocatore dopo aver lasciato il club nel 2023, qualora il tecnico della Viola Stefano Pioli lo scegliesse in campo. De Gea, insieme ai nostri nuovi acquisti e al resto della squadra dello United, riceveranno senza dubbio un caloroso benvenuto da un affollato Old Trafford prima di iniziare a lavorare, dando gli ultimi ritocchi a una solida pre-stagione in vista della visita dell'Arsenal poco più di una settimana dopo".