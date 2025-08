Serie D, i gironi del campionato 2025/26: 16 toscane nei gruppi D ed E

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Sono stati svelati in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti i nove gironi del campionato 2025/2026 di serie D, al via il prossimo 7 settembre. Sono 162 le squadre ai nastri di partenza (stesso numero della stagione 2016/2017) in rappresentanza di 19 regioni su 20, con la sola eccezione della Valle d'Aosta, e 77 provincie, oltre allo Stato di San Marino. La Lombardia è la più presente con 26 club divisi tra i gironi A, B e D, seguita da Toscana e Veneto con 16. Il Girone F vede coinvolte ben cinque regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche e Molise. Confermato il format che prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Per la seconda stagione consecutiva saranno tre gli under obbligatori previsti da regolamento (un 2005, un 2006 e un 2007). Sarà però la Coppa Italia a inaugurare la stagione della D: la 25/a edizione partirà il 24 agosto con i preliminari, seguiti il 31 dal primo turno. Finale l'11 marzo. Al preliminare parteciperanno 68 società (tra cui 33 neopromosse e 6 retrocesse dalla Lega Pro), mentre al primo turno entreranno in gioco le 94 società aventi diritto. Il format prevede gare uniche fino alle semifinali.

Questi i gironi: Girone A (Piemonte, Liguria, Lombardia): Asti, Biellese, Chisola, Derthona, Gozzano, Novaromentin, Saluzzo, Valenzana Mado, Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Club Milano, Varese.

Girone B (Veneto, Lombardia): Caldiero Terme, Chievoverona, Breno, Brusaporto, Casatese Merate, Castellanzese, Folgore Caratese, Leon, Milan, Nuova Sondrio, Oltrepo, Pavia, Real Calepina, Scanzorosciate, Varesina, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo, Vogherese.

Girone C (Trentino-Alto Adige, Friuli V.G., Veneto): Obermais, Brian Lignano, Cjarlins Muzane, San Luigi, Adriese, Bassano, Calvi Noale, Campodarsego, Conegliano, Este, Legnago Salus, Luparense, Mestre, Portogruaro, Treviso, Union Clodiense Chioggia, Unione La Rocca Altavilla, Vigasio.

Girone D (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana): Cittadella Vis Modena, Correggese, Imolese, Lentigione, Piacenza, Progresso, Sasso Marconi, Tropical Coriano, Crema, Desenzano, Palazzolo, Pro Sesto, Rovato Vertovese, San Giuliano City, Sant'Angelo, Trevigliese, Pistoiese, Tuttocuoio.

Girone E (Umbria, Toscana): Cannara, Foligno, Orvietana, Sporting Trestina, Aquila Montevarchi, Camaiore, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto (nella foto l'allenatore Paolo Indiani), Poggibonsi, Prato, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Seravezza, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Vivialtoteveresansepolcro.

Girone F (Molise, Abruzzo, Marche, Lazio, Emilia-Romagna): Termoli, Chieti, Giulianova, L'Aquila, Notaresco, Teramo, Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Forsempronese, Maceratese, Recanatese, Vigor Senigallia, Ostia Mare, Sora, Unipomezia, Inter Sm Sammaurese, San Marino.

Girone G (Campania, Sardegna, Lazio): Ischia, Nocerina, Scafatese, Palmese, Budoni, Cos Sarrabus Ogliastra, Monastir, Olbia, Sassari Lattedolce, Albalonga, Anzio, Atletico Lodigiani, Cassino, Flaminia Civitacastellana, Montespaccato, Real Monterotondo, Trastevere, Valmontone.

Girone H (Basilicata, Puglia, Campania): Ferrandina, Francavilla, Barletta, Citta' di Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Heraclea, Manfredonia, Martina, Nardo', Virtus Francavilla, Afragolese, Flegrea Puteolana, Paganese, Pompei, Puteoli Real Normanna, Sarnese, Taurus Acerrana.

Girone I (Sicilia, Calabria, Campania): Athletic Palermo, Castrumfavara, Citta' di Acireale, Citta' di Gela, Enna, Messina, Milazzo, Nissa, Nuova Igea Virtus, Paterno', Ragusa, Sancataldese, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia, Gelbison, Savoia. (ANSA).