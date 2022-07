CANNAVARO, In passato contatti con ACF, ma...

In occasione del sedicesimo anniversario della vittoria del Mondiale, Fabio Cannavaro, capitano e pallone d'oro nel 2006, ha parlato in una lunga intervista a DAZN attraversando diversi temi, tra cui la possibilità concreta di qualche anno fa di vederlo sedere sulla, ai tempi, scottante panchina della Fiorentina. Di seguito le sue parole:

"La Fiorentina ha un progetto molto valido. Ci sono stati dei contatti tempo fa, ma io ero ancora in Cina e la società cinese non mi fece tornare in Italia. I viola hanno un ottimo allenatore, avrei potuto allenare Vlahovic che a me piace molto: è un giocatore moderno ma allo stesso tempo ha ancora qualcosa dei giocatori del passato, a lui piace il contatto, è un attaccante forte che è sempre in grado di sentire l’uomo e non ha paura di lottare per la palla. Ho ricevuto una proposta per allenare la Nazionale polacca, è stata una questione di tempistiche perché prima della partita con la Russia, chiesi di conoscere la squadra e avere alcuni giorni per allenarla ma mi avevano comunicato che non ci sarebbe stato nemmeno un giorno di tempo, quindi rinunciai".