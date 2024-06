CANDREVA, Futuro in A: tanti club su di lui, anche i viola

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

E' il giorno in cui la Salernitana e Candreva possono dirsi addio. Entro oggi è prevista infatti la possibilità di pagare una penale per liberarlo, a fronte del pagamento di 400mila euro. Secondo quanto riporta TuttoSalernitana.com, una volta lasciata la Campania, il centrocampista potrebbe comunque continuare la sua avventura in Serie A.

Sulle tracce dell'ex Inter, Lazio e Juventus c'è in prima fila il Como, neopromosso in Serie A e subito grande protagonista del mercato estivo: le ambizioni alla proprietà non mancano di certo e Candreva è visto come un giocatore che può ancora giocare a buon livello. Il Monza ha manifestato nelle scorse settimane un certo interesse ma attenzione poi all'ipotesi forse più suggestiva, dove però troverebbe sicuramente più concorrenza: la Fiorentina vuole allungare la rosa e potrebbe garantirgli la vetrina europea della Conference League.