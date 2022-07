CAMOLESE, Mandragora sa fare tutto. Su Praet...

L’allenatore Giancarlo Camolese ha così parlato di vicende inerenti il mondo della Fiorentina. A partire da Mandragora, sempre più vicino a vestire la maglia viola: “Ha dato una grossa mano al Toro nell’uscire da un periodo buio, nel campionato prima ancora dell’ultimo. Un giocatore bravo, che a metà campo sa fare tutto: per me la Fiorentina ha fatto un ottimo colpo”.

Praet che innesto sarebbe?

“L’unico suo problema è la continuità, ma se sta bene fa la differenza per la qualità del gioco, nell’ultimo messaggio. Però non sempre riesce a farlo per campionati interi”.

Si aspettava la Fiorentina in Europa?

“Lo scorso anno è stato fatto molto bene e andare in Europa è sempre bello. La Roma quest’anno ha fatto capire quanto entusiasmo ci sia se vinci quel trofeo (la Conference, ndr). La Fiorentina si giocherà con entusiasmo il ritorno in Europa e poi proverà a migliorare anche in campionato”.

Quanto vale Jovic?

“Se finisci nel mirino di certi club significa che ti hanno visto e rivisto, poi certo, con Benzema rischi di stare fuori. A Firenze però avrà l’opportunità per dimostrare tutto il suo valore. Nel nostro campionato potrebbe fare la differenza”.

Chiusura su Milinkovic-Savic.

“Se l’idea è di avere un portiere che sa far partire bene il gioco da dietro, sia sul lungo che sul corto con precisione, allora ok. Deve migliorare su qualche altro fondamentale”.