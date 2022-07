CAMOLESE, Ikoné? C'è un dilemma. Su Milenkovic...

Giancarlo Camolese, ex tecnico del Torino, ha parlato così di alcuni temi attuali in casa Fiorentina: "Non so chi è più forte tra Bremer e Milenkovic ma il primo lo conosco molto di più ma il difensore viola non ha giocato solo da centrale, con Pioli ha fatto il terzino destro. Per quanto concerne Ikonè c 'è un grosso dilemma: bisogna adattare il modulo di gioco ai grandi talenti o viceversa?".