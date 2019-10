CALORI, Ribery un riferimento. Chiesa diventerà...

Alessandro Calori, ex allenatore e giocatore del Brescia, ha parlato così della sfida di lunedì sera: "Le Rondinelle sono una neopromossa anche se hanno Tonali, Torregrossa ed altri giocatori di ottima prospettiva. Balotelli? Credo che per lui sia l'ultima occasione per mostrare le sue qualità. Il Brescia tra le squadre che lottano per la salvezza potrà distinguersi, è simile al Lecce che prova a giocare sempre a calcio. Fiorentina? Ribery è un riferimento per tutti, Chiesa insieme a lui può crescere ulteriormente e diventare un gran calciatore. Tonali? Non sbaglia mai la giocata, sempre tranquillo".