CALORI, Italiano è una risorsa fondamentale per i viola

Alessandro Calori, ex difensore ed oggi allenatore, durante la IV edizione di the Coach Experience alla Fiera di Rimini, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com anche di Fiorentina, a partire dal ko in finale di Conference: "Ho sentito tante critiche, quando non vinci si considerano sempre le cose negative. Invece la Fiorentina è arrivata in finale con coraggio e col West Ham se l'è giocata con coraggio proprio come aveva fatto con l'Inter. I viola non hanno niente di cui rammaricarsi per come si sono comportati a Praga".

Come valuta il gioco di Italiano?

"Se centri due finali con la tua squadra in una stagione, vuol dire che c'è tanto lavoro alle spalle. Italiano è il giovane allenatore più forte che c'è oggi in Italia. Propone calcio, ha un'idea ben precisa, una filosofia, e crede ciecamente nei suoi principi. Non ha una mentalità difensiva, il suo obiettivo è cercare sempre di fare un gol in più. Se questa è una critica, meglio essere criticati".

Che ne sarà di lui? Alla finestra c'è il Napoli...

"La Fiorentina se lo terrà stretto secondo me, anche se certamente non gli mancheranno le proposte. Il calcio di mister Italiano è bello, perché non usufruirne?".