Calciomercato, Real Madrid: preso Alexander-Arnold: farà Mondiale per club

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - E' arrivata l'ufficialità per una operazione di mercato attesa da tempo, il passaggio di Trent Alexander-Arnold dal Liverpool al Real Madrid. Il club spagnolo lo ha annunciato sul proprio sito, informando di aver trovato l'accordo con gli inglesi per ingaggiare il difensore della nazionale inglese, 27 anni a ottobre, per le prossime sei stagioni. Il contratto avrà validità dall'1 giugno, fino al 30 giugno 2031, così Alexander-Arnold potrà giocare con il Real Madrid nel Mondiale per club, che si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno prossimo.

Il giocatore nei suoi anni al Liverpool ha vinto nove trofei con il Liverpool - in pratica tutti quelli possibili per un club inglese, nazionali e internazionali - e con l'Inghilterra ha disputato due Mondiali (2018 e 2022) e un Europeo (2024). (ANSA).