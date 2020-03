CALCAGNO (AIC), CONI? In accordo con federazioni

"Credo che sia un atteggiamento responsabile. E' giusto che il sistema si assuma una responsabilità di questo tipo in un momento di eccezionalità come questo", così il vicepresidente dell'Assocalciatori e Consigliere Federale Umberto Calcagno dopo il comunicato del CONI, a Tuttomercatoweb. Che domani non si aspetta ribaltoni nel consiglio federale straordinario: "non me li aspetto perché la decisione è arrivata in accordo con le Federazioni, c'era anche la nostra. E' in linea con quello che ci aspettava, è giusto che si rivaluti il nostro sistema, in base all'emergenza del nostro paese. Uefa? Credo che anche la UEFA stia valutando con una responsabilità che non riguarda solo il nostro paese. E' normale che le loro considerazioni siano più generali. Gli allenamenti? Si parla di attività sportiva. Bisognerà approfondire. L'aspetto più rischioso, nel continuare a svolgere le partite, era rappresentato dagli spostamenti e dalle incongruenze degli ordinamenti regionali rispetto al decreto del Consiglio dei Ministri. Negli allenamenti una buona organizzazione e una cura degli aspetti sanitari potrà permettere di continuare la normale attività di preparazione".