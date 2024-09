CALAFIORI, Problemi ad un polpaccio: out contro Israele

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la partita contro Israele, in programma domani sera alle 20:45 alla Bozsik Arena di Budapest, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Riccardo Calafiori. Il difensore classe 2002 nel match contro la Francia ha rimediato un trauma contusivo del polpaccio sinistro che lo terrà fuori per la prossima gara di Nations League. Nella giornata di oggi Calafiori farà dunque rientro a Londra dove verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti da parte dei medici dell'Arsenal.