Cairo e l'avvio del Torino: "Orribili alla prima, buone sensazioni con Fiorentina e Roma"

Lunghissimo intervento in diretta sulle frequenze di TMW Radio per Urbano Cairo. Il presidente del Torino ha affrontato una moltitudine di questioni, dalla sua epoca come patron granata all'avvio di campionato, in cui la squadra di Baroni ha avuto a che fare con la Fiorentina nella seconda giornata, pareggiata per 0-0: "Siamo partiti male, la prima partita è stata orribile. Poi però, nelle gare successive, soprattutto a Roma, ho avuto buone sensazioni. Vanno confermate, ma ho visto una squadra ben messa in campo e mi sono ripreso dal brutto lunedì che ha aperto il campionato. Ho visto cose migliori, sono fiducioso".

È vero che sono arrivate offerte per la società? E ha voglia di vendere o di tenere?

"Io non ho ricevuto offerte al momento. Qualche tempo fa ho detto che, se arriva qualcuno con risorse importanti e voglia di fare bene, posso anche cedere il Torino. Non faccio fatica a ripeterlo, ma per ora non ho ricevuto offerte da parte di soggetti di questo tipo. Se arriveranno, si valuterà. Non voglio rimanere a vita al Torino a tutti i costi, nel caso dirò che ho fatto il mio".

Come si può togliere dalla palude il calcio italiano?

"Se pensiamo ai cinque grandi campionati europei, oggi abbiamo una distanza molto importante dalla Premier League inglese, che ha un fatturato triplo rispetto a noi soprattutto grazie ai diritti Tv. Anche la Bundesliga ha risorse superiori alle nostre e questo è un tema: il primo obiettivo è cercare di crescere sui diritti tv internazionali. Poi ci sono gli stadi: siamo in ritardo e dobbiamo accelerare, fare di più e fare meglio. Il terzo tema è legato ai giovani, ai vivai e ai centri federali per coltivare i talenti. Ovviamente a tal fine dobbiamo avere anche delle regole affinché i giovani giochino, ma dobbiamo impegnarci tutti. Noi abbiamo lanciato sei giovani in prima squadra nella scorsa stagione, ma questo deve essere uno sforzo condiviso da tutto il movimento, anche per la Nazionale".