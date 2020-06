CAGNI, Chiesa con Ribery mi ha impressionato. Inter...

Il tecnico Gigi Cagni ha commentato le parole dell'ad dell'Inter, Beppe Marotta, il quale ha aperto a possibili trattative per Federico Chiesa: "L'Inter è l'unica che potrà spendere, anche se questa estate credo nessuno spenderà grosse cifre. Quando ho visto Chiesa e Ribery mi hanno impressionato". Poi sulle ultime vicende relative a Mario Balotelli: "Mi dispiace ma non puoi prenderlo e sperare di salvarlo. Non ha delle colpe specifiche se non quella di non avere avuto qualcuno che gli ha spiegato come si fa questo mestiere, come fare il professionista. E' ingenuo e non è mai cresciuto. Nei settori giovanili ci sono troppi allenatori che vogliono scimmiottare i grandi allenatori e non fare il mestiere".