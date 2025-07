Cagliari, si fa vivo l'interesse del West Ham per Roberto Piccoli: la situazione

Il futuro di Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari, rimane ancora in bilico. Nelle scorse settimane il suo nome era circolato anche in orbita Fiorentina. L’attaccante, reduce dalla sua prima stagione in doppia cifra (10 gol), è stato appena riscattato per 12,5 milioni dall’Atalanta, ma potrebbe presto lasciare la Sardegna: il club sardo punta a monetizzare per rientrare degli oltre 24 milioni investiti nell’ultimo mercato. Su Piccoli si è mosso con forza il West Ham, che ha cominciato a sondare il terreno con insistenza. In precedenza si era fatto avanti il Como, in attesa di Morata ma alla ricerca di un’altra punta, vincolato però alla cessione di Cutrone.

Il Cagliari parte da una valutazione di 30 milioni per il classe 2001, consapevole che sarà una trattativa lunga. Ma il mercato per il bomber rossoblù è già in pieno fermento.