CAGLIARI-SAMP, Prima vittoria per Mazzarri: è 3-1

Prima vittoria in campionato del Cagliari che nel lunch match delle 12:30 ha superato per 3-1 la Sampdoria, adesso invischiata a sua volta nella lotta per non retrocedere. Sardi subito in vantaggio al 7’ con la rete di Joao Pedro e bravi a raddoppiare a metà ripresa con un gran gol dell’ex viola Martin Caceres, prima che Thorsby dimezzasse poco dopo lo svantaggio. Il forcing finale del Doria tuttavia non porta a nulla al punto tale che al 94’ è arrivato addirittura il gol del 3-1 dei sardi, ancora con Joao Pedro. Walter Mazzarri (prossimo avversario della Fiorentina in campionato) ottiene così contro la sua ex squadra i primi tre punti della nuova avventura in Sardegna. Cagliari adesso a quota 6 punti in classifica, al pari proprio della Samp.