CAGLIARI, Nuovo stadio, 20 giorni per fondi della Regione

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Luca Di Leonardo

(ANSA) - CAGLIARI, 11 NOV - "Siamo a venti giorni da una scadenza importante, cioè il termine ultimo per la conferma dell'accordo di programma per il trasferimento nel bilancio comunale dei fondi regionali già confermati e promessi dalla Regione Sardegna". Lo ha detto il direttore business e media del Cagliari Stefano Melis, al Museo Egizio di Torino, nell'ambito della partnership tra Cagliari Calcio e Fondazione Mont'e Prama che ha come oggetto la promozione del patrimonio archeologico della penisola del Sinis. "L'auspicio è che questo step venga completato nei tempi, così da non perdere un altro anno, mettere fine alla fase più tecnica e amministrativa dell'iter, e pensare a poter ospitare i Giganti nel nuovo stadio di Cagliari e della Sardegna, non solo i giganti intesi come i calciatori ma anche questi magnifici pezzi unici che rappresentano la nostra archeologia", ha aggiunto. In ballo i 50 milioni della Regione per la realizzazione del nuovo impianto.

"Oggi - ha continuato - andiamo in casa della Juventus, davanti a tantissimi nostri tifosi, uno stimolo enorme in un impianto di alto livello, tra i migliori in Italia e non solo. Speriamo di poter dire presto la stessa cosa sul nostro stadio, stiamo lavorando per costruire la nostra nuova casa, giovedì c'è stato un passo importantissimo con i pareri positivi dalla conferenza di servizi, risultato di un lavoro costante ed enorme da parte del club, dove ogni giorno decine di professionisti non lasciano nulla al caso per curare gli aspetti tecnici del progetto", ha concluso Melis. (ANSA).