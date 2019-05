CAGLIARI-LAZIO, Le formazioni: Immobile e Leiva fuori

Alle ore 18 scendono in campo Cagliari e Lazio per la 36^ giornata di Serie A. Qualche cambio nell'undici titolare per Inzaghi, che tiene a riposo ad esempio Immobile e Leiva, in vista dell'imminente finale di Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali dell'incontro:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.

Lazio (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.