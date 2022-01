CAGLIARI-ACF, I numeri del match di domenica

A un giorno dall'inizio della 23esima giornata di Serie A, la Lega Calcio ha pubblicato il consueto riepilogo statistico dei dieci match in programma tra venerdì e domenica sera. Concentriamoci sulla sfida della Fiorentina, che nel lunch match di domenica affronterà il Cagliari. Ecco numeri e curiosità sull'incrocio tra rossoblù e viola:

Il Cagliari non è riuscito a segnare nelle ultime quattro partite di Serie A TIM contro la Fiorentina: per la squadra sarda è la striscia aperta più lunga di gare senza reti contro una singola avversaria nella competizione. Il Cagliari ha vinto 18 delle 40 partite casalinghe di Serie ATIM contro la Fiorentina (16N, 6P): i sardi hanno ottenuto più successi interni nel massimo campionato solamente contro la Sampdoria (20). Il Cagliari ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 24 partite di Serie A TIM (10N, 12P) - inoltre la squadra sarda ha subito esattamente un gol in ognuna delle ultime tre gare, dopo che nelle precedenti tre aveva incassato un totale di 10 reti (mai meno di due a partita). Il Cagliari ha subito gol in tutte le ultime 12 partite casalinghe di campionato e in Serie A TIM ha fatto peggio solo nel 2015, quando arrivò a quota 17; tuttavia i sardi hanno vinto l’ultima gara interna e non arrivano a due successi di fila dallo scorso aprile.

La Fiorentina ha realizzato 40 reti dopo 21 partite stagionali di Serie A TIM per la prima volta dal 2013/14: in tutte le otto occasioni in cui ha segnato così tanti gol a questo punto della stagione si è classificata nelle prime cinque posizioni in classifica - è accaduto solo due volte nell’era dei tre punti (quarto posto nel 2013/14 e quinto nel 1997/98). La Fiorentina ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle ultime sette trasferte di campionato, tante volte quante nelle precedenti 17; da metà ottobre a oggi solo Cagliari (sei) e Torino (cinque) hanno mancato la rete in più gare esterne di Serie A TIM rispetto ai viola (quattro). Da una parte la Fiorentina è una delle due squadre che ha subito meno gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (uno, come l’Inter), dall’altra solo la Salernitana (zero) ne ha realizzati meno del Cagliari nello stesso intervallo (due) - la squadra sarda è anche quella che ha segnato meno nel quarto d’ora finale di partita (due). João Pedro potrebbe diventare il quarto brasiliano ad andare in doppia cifra di gol in almeno tre diversi campionati di Serie A TIM nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Adriano (4), Kaká (4) e Alexandre Pato (3).

Il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi ha trasformato tre punizioni dirette in questo campionato: dal 2016/17 in avanti l’unico giocatore a fare meglio in una stagione di Serie A TIM è stato Sergej Milinkovic-Savic (quattro nella scorsa stagione), mentre dal 2004/05 solo Sinisa Mihajlovic ha fatto meglio tra i difensori (quattro nel 2004/05). Le prime due reti di Dusan Vlahovic in Serie A TIM sono arrivate nel novembre 2019, proprio contro il Cagliari (successo per 5-2 dei sardi): in totale l’attaccante della Fiorentina ha realizzato quattro reti contro i rossoblù e nella competizione ha fatto meglio solamente contro la Sampdoria (cinque).