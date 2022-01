CAG-FIO, Le curiosità e i precedenti del match

Domenica Cagliari e Fiorentina scenderanno in campo alle 12.30 al Franchi per il 23° turno di Serie A. Come sempre il sito del club viola, riporta alcune statistiche e curiosità sul match in calendario. Eccole di seguito:

SCONTRI DIRETTI

Sfida numero 82 tra Cagliari e Fiorentina in Serie A: avanti la Viola per 34 vittorie a 23; 24 pareggi completano il parziale.

Il Cagliari non è riuscito a segnare nelle ultime quattro partite di Serie A contro la Fiorentina: per la squadra sarda è la striscia aperta più lunga di gare senza reti contro una singola avversaria nella competizione.

Dopo essere rimasto imbattuto per quattro match di fila (3V, 1N), il Cagliari ha perso due delle ultime quattro sfide (2N) di Serie A contro la Fiorentina, compreso il match di andata (0-3) dello scorso ottobre. Tuttavia, soltanto contro la Sampdoria (27) il Cagliari ha vinto più confronti che contro la Fiorentina (23) nel massimo torneo italiano.

Due degli ultimi tre gol tra Cagliari e Fiorentina in Serie A sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (punizione diretta e rigore): tanti quanti nei precedenti 32 realizzati nelle sfide tra le due squadre nel massimo campionato.

ANTICIPO DELLE 12.30

Il Cagliari è imbattuto nei due match giocati alle 12.30 contro la Fiorentina in Serie A: pareggio (1-1), in trasferta, nel 2013, e successo (5-2) nel 2019.

Il Cagliari ha raccolto sette punti (2V, 1N) nelle ultime tre gare di campionato giocate alle 12.30, dopo che ne aveva racimolato soltanto uno nelle quattro precedenti.

FOCUS GIOCATORI

Dalbert ha vestito la maglia della Fiorentina nel 2019/20. La Viola resta la squadra con cui il brasiliano ha collezionato finora più partite (31) in Serie A.

Una delle sei squadre alle quali Luca Ceppitelli ha segnato un gol in Serie A è la Fiorentina: rete nel match interno del marzo 2019.

Il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi ha trasformato tre punizioni dirette in questo campionato: dal 2016/17 in avanti l’unico giocatore a fare meglio in una stagione di Serie A è stato Sergej Milinkovic-Savic (quattro nella scorsa stagione), mentre dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questi dati, solo Sinisa Mihajlovic ha fatto meglio tra i difensori (quattro nel 2004/05).

Le prime due reti di Dusan Vlahovic in Serie A sono arrivate nel novembre 2019, proprio contro il Cagliari in trasferta (successo per 5-2dei sardi): in totale l’attaccante della Fiorentina ha realizzato quattro reti contro i rossoblù e nella competizione ha fatto meglio soltanto contro la Sampdoria (cinque).

Dusan Vlahovic ha segnato 17 reti in questo campionato. Gli unici due giocatori ad avere realizzato almeno 20 gol per due stagioni,con la Fiorentina, in Serie A, sono stati Gabriel Batistuta (4) e Kurt Roland Hamrin (2).

Il prossimo sarà il gol numero 50 di Dusan Vlahovic con la Fiorentina in tutte le competizioni e la presenza numero 50 per Julio Igor con i viola, sempre considerando tutte le competizioni.

Il secondo dei due gol firmati da Nico Gonzalez in Serie A è arrivato proprio contro il Cagliari, nel match di andata dello scorso ottobre.

Giacomo Bonaventura ha segnato due gol contro il Cagliari in Serie A nel 2014, con Atalanta e Milan, restando poi a secco in tutte le successive otto sfide. Il centrocampista della Viola non va a bersaglio per due match di fila nel massimo torneo da agosto 2018, sempre con i rossoneri (vs Fiorentina e Napoli). La prossima, inoltre, sarà la sua 50° partita da titolare con la Viola in tutte le competizioni.

Krzysztof Piatek, un gol al Cagliari, col Milan, nel febbraio 2019, potrebbe ritrovare la rete in Serie A 777 giorni dopo l’ultima realizzata nel dicembre 2019, contro il Bologna, con la maglia dei rossoneri. Inoltre, Piatek potrebbe diventare il terzo polacco a segnare con la Fiorentina nel massimo torneo, dopo Jakub Blaszczykowski e Rafal Wolski, e il 127˚ marcatore straniero della Viola.

Prima di approdare alla Fiorentina, Alfred Duncan ha vestito la maglia del Cagliari nel 2020/21, per un totale di 19 partite in Serie A.

Josè Callejon ha rifilato due gol in 15 partite al Cagliari, entrambi in casa dei rossoblù; tuttavia, lo spagnolo non segna in una gara esterna di campionato dall’agosto 2019, con il Napoli, proprio contro la sua attuale squadra.

Ex della partita, anche Riccardo Sottil che ha giocato nel Cagliari nel 2020/21: 21 gare e due reti il bilancio dell’attaccante della Viola in Serie A. Sottil, che ha già eguagliato il bottino di reti realizzate nelle precedenti tre stagioni nel massimo torneo, ha partecipato a tre gol (una rete, due assist) nelle ultime quattro partite: tante quante nelle precedenti 25.