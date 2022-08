CABRAL, Felice per il gol ma non è ancora finita

“Molto felice per aver segnato il mio primo gol della stagione, così importante per noi. Ma il lavoro non è ancora finito. Andiamo!”: così Arthur Cabral, autore della seconda rete della Fiorentina ieri, ha festeggiato su Twitter la vittoria sul Twente. Ecco il post pubblicato dal brasiliano:

Very happy for scoring tonight. First one of the season, and an important one. Job not done yet. Let's go!



Feliz demais por marcar o primeiro da temporada, e tão importante pra gente. Primeiro passo dado, mas nada decidido. Vamos! #glorytoGod pic.twitter.com/elLLluYcYD