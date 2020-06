C. MANFREDINI, Viola non fare gara attendista. Lazio...

Tra i tanti doppi ex di Lazio-Fiorentina c'è anche Christian Manfredini che ha parlato così alla vigilia della sfida: "La Lazio ha perso contro una squadra forte, ci può stare. Non penso che subisca un contraccolpo psicologico. Non mi preoccuperei per le tante assenze considerando che ha una rosa abbastanza lunga. Fiorentina? Quando riprogrammi ci possono stare degli inconvenienti: l'obiettivo deve essere tenere i giocatori di prospettiva e portare pazienza. La mancanza di Chiesa si sentirà, i viola non possono andare a Roma e fare una gara attendista".