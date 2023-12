C. ITALIA, Tutte le informazioni per i biglietti di Fio-Bol

FirenzeViola.it

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha reso note tutte le informazioni utili per assistere dal vivo al match “Quarti di finale” di coppa Italia Frecciarossa 2023/24.

Martedì 9 gennaio alle ore 21:00 (DATA E ORA DA CONFERMARE) la Fiorentina sfida allo stadio Franchi il Bologna per un altro turno di Coppa Italia. Solo insieme possiamo, vi aspettiamo per portare i ragazzi ad un’altra storica semifinale!

I biglietti saranno in vendita da venerdì 29 dicembre alle ore 15.00 fino alle ore 12:00 di mercoledì 3 gennaio con tutte e tre le fasi di vendita: Prelazione abbonati, Promo abbonati, Vendita libera (1°Fase)

Disponibili per questa gara le tariffe scontate:

RIDOTTO UNDER 14: (2€ in TUTTI i settori dello stadio, Curva Fiesole Omaggio) riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2010, acquisto consentito solo con biglietto a tariffa INTERO o INTERO ABBONATO

PROMO ABBONATO: per questa gara è sempre attiva la promozione per gli abbonati al campionato, con la tariffa a partire da 7€ (sia per Abbonanti PRO che EASY)

SETTORE OSPITI: La vendita del settore Ospiti inizierà il 03/01/2024 ore 12:01 per i soli possessori di fidelity card del BOLOGNA fino alle ore 19:00 del giorno precedente alla gara.

A seguito della Determinazione n. 63/2023 del 28/12/2023 e delle Misure Organizzative assunte in Sede di Gos, si dispone quanto segue: La vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Emilia Romagna è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva BOLOGNA F.C .

I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina (ACF Fiorentina Biglietti ), presso il Fiorentina Point (FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.