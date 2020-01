C. ITALIA, 5.000€ di multa ai viola. Pezzella 1 giornata

Il Giudice Sportivo, dopo la conclusione degli ottavi di finale di Coppa Italia, attraverso un comunicato ha reso noti i provvedimenti. La Fiorentina è stata sanzionata con una multa di 5.000€ "per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, elevato ripetutamente, da tutti i settori occupati dello stadio, un coro becero e offensivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria. Per German Pezzella, espulso, una giornata di squalifica ed ammenda di 1.500€: "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Prima sanzione per Dalbert e Iachini.