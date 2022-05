BUSO, Viola col coltello tra i denti. Vlahovic dal 1'...

Alla vigilia della sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus, ai microfoni di TuttoJuve.com ha preso la parole l'ex centrocampista viola e bianconero nonché ex tecnico del settore giovanile della Fiorentina Renato Buso. Ecco le sue parole:

Che sfida sarà Fiorentina-Juventus?

"Sarà un match valido solo per la Fiorentina, perché in caso di vittoria l'accesso alla Conference League sarebbe possibile. La Juventus, ormai, ha raggiunto il suo obiettivo, ma resta una sfida molto sentita in cui i bianconeri non regaleranno nulla. Mi aspetto una viola col coltello tra i denti".

Che clima ci sarà?

"Molto particolare, a Firenze lo stadio sarà pieno ed è già pronta una coreografia particolare. E' un match importante, così come quello che valeva per la Coppa Italia, e dopo tanti anni c'è la possibilità che la Fiorentina possa tornare in Europa dopo un paio di anni in cui si è salvata nelle ultime giornate. L'ambiente sarà molto caldo, per la viola c'è un solo risultato".

Si aspetta Vlahovic titolare?

"Ho letto che potrebbe non giocare a causa di una diffida, ma la decisione finale spetterà all'allenatore. Da quel che so, la squadra bianconera arriverà domani all'ora di pranzo. La scelta avverrà da quel momento in poi, considerando che la Juve è un po' in difficoltà a livello di organico"