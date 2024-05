BURDISSO, Saluta: "È ora di andare oltre. Sogno di tornare con la coppa"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso, dopo aver parlato nei giorni scorsi al sito ufficiale viola, ha pubblicato un lungo messaggio sul suo Instagram, dove ha dato il definitivo saluto a questa sua avventura in viola. Di seguito il post con la descrizione che recita: "Essere il Direttore dell'Area Tecnica della Fiorentina è stata una responsabilità e un lavoro che mi ha entusiasmato e coinvolto ogni ora del giorno. Sono arrivato in un club che aveva sfide molto complesse da affrontare, e alla fine di questa stagione lascerò uno che avrà giocato due finali europee in tre anni.

Durante questo periodo abbiamo costruito una squadra competitiva e siamo cresciuti in tutte le aree. Penso di essere migliorato anche io, sia a livello professionale che personale. La Fiorentina mi ha dato uno spazio per maturare e gli strumenti per accompagnare la crescita di giocatori e staff. Insieme creiamo un ambiente di lavoro che persegue l’eccellenza. E questo mi riempie di orgoglio. È ora di andare oltre, di fare un nuovo passo nella mia carriera per realizzare la mia visione di Direttore Sportivo.

".