BURDISSO, Rinnovo Belotti? Farà il bene del Torino

Parlando al Corriere di Torino, Nicolas Burdisso analizza così la situazione di Andrea Belotti, attaccante nel mirino anche della Fiorentina il cui rinnovo agita i sonni dei tifosi granata: "Sono sicuro che farà la cosa giusta per sé e per il Toro perché sente molto il ruolo di capitano. Con questo non intendo dire con certezza che rimarrà. Ma che se dovesse mai decidere di andare via, lo farà mettendo la società nelle condizioni di incassare cifre importanti per costruire una squadra forte".