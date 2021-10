BULYKIN, Kokorin è sotto pressione. Non tutto è...

Dmitry Bulykin, ex attaccante russo, è intervenuto per parlare della situazione di Aleksandr Kokorin alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a VseProSport: "Kokorin deve esserci con la testa e cominciare ad allenarsi sul serio. Il suo futuro dipende da cosa vuole fare e da dove vuole andare, ma tutti sanno che ha qualità importanti. Potrebbe giocare in qualsiasi squadra se trovasse se stesso, ma non tutto della sua persona è positivo. Io credo che debba sentirsi sicuro, allenarsi e giocare. Non sta avendo però un buon rendimento e mi pare evidente che sia sotto pressione".