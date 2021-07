BUFFON, Era fatta con l'Atalanta, poi Agnelli...

Un anno fa Gianluigi Buffon poteva vestire la maglia dell'Atalanta. Era praticamente tutto fatto, aveva anche parlato con Gian Piero Gasperini, ma alla fine l'affare non andò in porto. Oggi al Parma, ik portiere ha affrontato anche questo tema in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, spiegando i motivi del rifiuto: "Vero. Sarebbe stata una bella esperienza in un ambiente sano, di quelli che piacciono a me, con un allenatore che mi fa impazzire, nella sua folle genialità. Un altro visionario che vede cose che gli altri non vedono, in un ambiente bellissimo che in questi anni ha costruito qualcosa da imitare. Però era appena arrivato Pirlo... Ci siamo ritrovati tutti insieme a discuterne. Andrea mi ha detto: “Pensavo di poter contare su di te”. Mi è mancato il cinismo per pensare alle cose mie. Ma alla fine va bene così. Nella vita, specie alla mia età, è giusto essere persone corrette e affidabili. Nel momento in cui ho deciso di restare ho rassicurato tutti: “Tranquilli che Gigione ce l’avrete per tutto l’anno al massimo livello”. Così è stato".

Un commento anche su Chiesa: "Insieme a Donnarumma è stato la sorpresa dell’Europeo. Quando è arrivato alla Juve dalla Fiorentina non pensavo che fosse così forte, sono sincero. All’Europeo è stato imbarazzante: in finale con l’Inghilterra, ragazzi, quando partiva, non lo tenevano. Dopo un anno di Juve non mi sorprende la crescita di Chiesa, ma non era scontato che si confermasse in un contesto del genere. Quando ti vengono certe giocate a un livello così alto, vuol dire che sei davvero speciale”.