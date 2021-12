BUCCHIONI, Vlahovic-Juve, per gennaio 0 chances

All'interno del suo classico editoriale del venerdì per TMW, la nota firma Enzo Bucchioni ha parlato anche del caso Vlahovic e delle prospettive di mercato che si potrebbero aprire nei prossimi giorni: come spiega la firma, è evidente che le possibilità di puntare su Vlahovic sono ridotte a zero. L’attaccante serbo non vuole lasciare Firenze a gennaio e la Juventus non ha le risorse per tentare la Fiorentina con una super offerta o convincere lui con un ingaggio da sette-otto milioni. L’operazione è troppo costosa e in questo momento impossibile. Un po’ come pensare a Scamacca. Costa meno di Vlahovic, ovvio, ma il Sassuolo parte da trenta milioni e a gennaio non vuole vendere. Anche per questo, l’idea di riportare in Italia Mauro Icardi è ora al primo posto nella lista di Nedved e Cherubini. Il giocatore ha già dato l’ok al suo trasferimento a Torino, nei giorni scorsi ci sarebbe stato anche un contatto fra la moglie-manager Wanda Nara e la Juventus per stabilire nei dettagli le modalità del trasferimento. La Juve sta trattando con il Psg un prestito fino a giugno con diritto di riscatto.