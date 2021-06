BUCCHIONI, Spezzatino di A: una questione di soldi

Sulle colonne de il Tirreno di stamani Enzo Bucchioni è tornato a parlare della proposta “spezzatino” sulle partite di Serie A del prossimo anno: “Se andiamo a vedere, la battaglia delle partite in contemporanea è ormai persa da molti anni e indietro non si può tornare. Pare ovvio, perfino banale, sottolineare come giocando dieci partite in dieci orari diversi si possono attrarre più spettatori ma soprattutto più sponsor. Da questo concetto poco calcistico e molto pratico deriva tutto il resto. (….) Come già detto, è solo questione di soldi e di fronte ai soldi (fra tutto più di un miliardo di euro) la Lega s’inchina. Del resto ormai da anni il calcio sopravvive coi quattrini delle televisioni. Quindi non capisco l’ennesima battaglia contro le spalmature. Piuttosto sposterei il tema su un’altra questione: l’app e le trasmissioni funzioneranno bene?”.

L’ipotesi di vedere il prossimo anno le dieci partite di ogni giornata spalmate su dieci orari diversi, seppur contestata oggi in sede di Assemblea di Lega, potrebbe tornare ad essere di attualità nelle prossime settimane.