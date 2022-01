BRIASCHI, Vlahovic? ACF non può attaccarsi all'estate

L’ex giocatore, tra le altre, della Juventus e oggi procuratore sportivo, Massimo Briaschi, ha parlato a TMW soffermandosi sulla situazione di Dusan Vlahovic: "Fa parte del mercato, quando un giocatore arriva agli ultimissimi anni di contratto ognuno tira l'acqua al suo mulino. Leggo che secondo la Fiorentina in estate avrebbe firmato ma non credo che la società si possa attaccare a queste cose anche perché il mercato è questo. Lo vedo in futuro all'estero perché le cifre che sento in giro sono notevoli e oggi in Italia non mi pare ci siano club disposti a sborsare così tanto".