BRESSAN, La Fiorentina può arrivare in Champions

Mauro Bressan, ex viola, ha parlato a TMW Radio di Fiorentina: "Quest'anno ho sempre visto la squadra di Italiano inferiore solo all'Inter. C'è una rosa, un gioco, un'identità per giocarsela con le big. Credo che i viola potranno competere per i primi quattro posti, magari anche sperando che le competitor abbiano qualche intoppo. La rosa è più pronta per sostenere tutte le competizioni al massimo e mi auguro anche per Commisso di arrivare tra le prime quattro".