BRESCIANINI, Napoli cerca di chiudere, ma occhio alla Dea

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da Sky Sport nelle ultime ore il Napoli ha avanzato una richiesta di informazioni per Marco Brescianini. Così, il club cerca di chiudere la trattativa, sempre che l'Atalanta non riesca a definirla prima. Gli azzurri, infatti, sono sempre interessati per provare a chiudere la trattativa non appena uscirà uno tra Gaetano e Cajuste. La trattativa dell'Atalanta con il giocatore è in stand by da qualche giorno. Per questo il Napoli ha mosso un passo in avanti prenotando il giocatore. Adesso però il club azzurro deve chiudere l'operazione.