BRAMBATI, Amrabat uno tra gli esuberi su cui puntare

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a Maracanà delle occasioni relative al mercato di gennaio. Tra i giocatori in esubero che potrebbero far comodo a qualche squadra di Serie A, Brambati ha citato anche un calciatore della Fiorentina: " Alcune occasioni di mercato? Miranchuk e Amrabat mi piacciono, sono buoni giocatori che non stanno rendendo per quello che valgono, ma non so le varie squadre di cosa hanno bisogno".