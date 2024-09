BOVE, Bravi a sfruttare gli episodi. Ci manca qualcosa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Edoardo Bove è intervenuto a DAZN, dove ha analizzato il momento della squadra partendo dalla partita di oggi: “Cercavamo questa vittoria da tanto tempo. Siamo soddisfatti della prestazione, abbiamo sfruttato gli episodi in modo eccellente. Ci siamo stretti in un cerchio a centrocampo incredibile, e oggi siamo stati ripagati da un lavoro duro di queste settimane. Siamo giocatori nuovi che iniziano a conoscersi ora; era fondamentale.”

Sulle cose che ancora mancano alla squadra in questo momento: “Con la palla abbiamo fatto fatica nel primo tempo, ma nella ripresa siamo entrati subito aggressivi. Eravamo anche più in gestione e abbiamo trovato degli spazi che abbiamo potuto sfruttare.”

Sull’inserimento all’interno del gruppo: “Io mi sono subito cercato di calare in una realtà che è una grandissima famiglia. Sono stati tutti super disponibili con me, e io cerco di ripagarli con le prestazioni in campo. Ci sono delle cose che ci mettono in difficoltà, ma intanto crescerò con la squadra.”