BOLOGNA, Oggi ad Anfield. Fiorentina vincente nel 2009

Dopo l'esordio casalingo contro lo Shaktar Donetsk il Bologna questa sera si appresta a sfidare il Liverpool nel mitico Anfield Road. Sulla carta il pronostico è tutto dalla parte dei britannici, ma nel calcio tutto può succedere come dimostrato dalle sette vittorie delle formazioni italiane nel celebre impianto inglese. La prima a riuscirci fu il Genoa che, ormai più di trenta anni fa, nel 1992 vinse 2-1 con doppietta di Pato Aguilera volando in semifinale di Coppa UEFA. Poi è stato il turno della Roma di Fabio Capello che il 22 febbraio 2001 espugnò il celebre stadio con la rete dell'ex viola Guigou. Il 9 dicembre 2009 poi l'impresa venne firmata dalla Fiorentina di Prandelli che nei gironi di Champions League battè il Liverpool di Benitez 2-1 in rimonta grazie alle reti di Jorgensen e Gilardino.

Nel 2012 fu l'Udinese a battere i Reds nella loro tana. In Europa League la formazione di Guidolin vinse 3-2. Furono Di Natale, un autogol di Coates e Pasquale a fare esultare i friulani. Nella storia recente le due affermazioni dell'Atalanta, la prima in Champions League in un Anfield vuoto causa covid nel 2020 e la seconda invece lo scorso 11 aprile negli ottavi di Europa League. L'Inter di Inzaghi invece riuscì a battere fuori casa il Liverpool, 1-0 gol di Lautaro Martinez, nel 2022. Questa sera toccherà al Bologna.