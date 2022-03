BOLCHI, Viola ha fatto benissimo a cedere Vlahovic

Bruno Bolchi, ex centrocampista dell'Inter, è tornato, durante un'intervista rilasciata a TMW, sulla scelta dei nerazzurri di vendere Romelu Lukaku in estate. Queste le sue dichiarazioni, dove cita anche la Fiorentina: "Quando una società riceve determinate proposte per un giocatore non può fare a meno di venderlo. Questo discorso vale anche per i viola, che hanno fatto benissimo a vendere Vlahovic. Il serbo è un gran giocatore, ma non sai mai in questi casi quale potrà essere il rendimento".