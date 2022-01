BIRAGHI (SKY), Rigore? Capita, peccato. L'Europa...

Cristiano Biraghi, difensore e capitano viola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di Cagliari: “La partita se non avessi sbagliato il rigore penso si sarebbe messa in discesa, perché eravamo partiti forte e avevamo trovato le distanze giuste. Però capita, poi si era messa invece molto male ed è stato bravo Terracciano a parlare il rigore. Infine ci abbiamo messo grande sacrificio. Per noi queste partite sono importanti perché qualche mese fa le perdevamo”.

Quanto è importante aver trovato la reazione?

“Molto importante. Per come si era messa la partita, questo punto è ancora più importante. È giusto guardare alle cose negative per migliorarle, ma anche a quelle positive”.

C’è stato un po’ di nervosismo?

“Sono cose di campo, dove - come si dice - ci si gioca la vita. Il nervosismo è agonismo”.

Ora arriva la sosta.

“Tutte le soste fanno bene per rifiatare qualche giorno e poter lavorare. Ci sarà qualche nazionale, ma chi rimarrà farà un grande lavoro”.

Volete l’Europa?

“Noi pensiamo di partita in partita. Quando vinci, poi alla fine dell’anno vedi come è la classifica”.