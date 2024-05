BIRAGHI, Per la seconda finale dobbiamo sudare di più

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il capitano Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della rifinitura di questa mattina. Queste le sue parole:

Qual è l'emozione di entrare in una finale europea con la fascia al braccio?

"Molto bello, quando si avvicina la partita inizi a entrare nel clima e si inizia a sentire l'importanza. È la seconda, una ce la siamo fatta scappare: per la seconda dobbiamo sudare di più".

E' un vantaggio esserci già passati?

"Come nella vita in generale l'esperienza conta. Ci siamo già passati un anno fa e per noi non è una cosa nuova. Spero che sia un qualcosina in più per poter attaccare questa finale".

Cosa farà la differenza?

"Dovremo approcciare la partita come siamo abituati a fare e fare tutto quello che abbiamo fatto in questi 3 anni senza cambiare niente e cercare di sbagliare il meno possibile. Le partite secche come questa le porta a casa chi sbaglia di meno".

Ci sarà un muro viola, 10mila tifosi allo stadio...

"Ancora una volta, nonostante le difficoltà per venire qua, ci hanno dimostrato grandissimo affetto e appartenenza. Siamo contenti di avergli regalato intanto questa finale e faremo di tutto per regalargli il trofeo".

Anche perché ha fatto una promessa a una persona...

"Sì, e domani bisogna fare che si avveri".